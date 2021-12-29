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В Невском районе пресекли попытку дачи взятки инспектору ГИБДД
Сегодня, 9:39
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В Невском районе пресекли попытку дачи взятки инспектору ГИБДД

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Водителя задержали и доставили в отдел полиции.

Днем в прошлую среду, 12 января, на проспекте Большевиков инспекторы ДПС остановили "Мерседес Бенц" под управлением 34-летнего водителя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель автомобиля при составлении административного материала пытался передать инспектору ДПС 2 тыс. рублей за непривлечение его к административной ответственности за проезд на "красный" и за "несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Инспекторы пресекли попытку, задержали взяточника и отправили его в отдел полиции. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.

Кроме того, коменданта общежития университета "Военмех" подозревают в получении взяток.

Фото: Piter.tv

Теги: гибдд, невский район, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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