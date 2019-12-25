Сотрудник полиции спас девушку, упавшую в воду при попытке сделать фото

Девушка хотела сделать селфи и упала в воду на набережной Крюкова канала.

В четверг, 30 июля, стало известно, что полицейский из Петербурга спас девушку на набережной Крюкова канала.

Сообщается, что накануне, 29 июля, петербурженка упала в воду, когда хотела сделать селфи. Девушка могла утонуть из-за тяжелого рюкзака, который тянул ее вниз. На место прибыл младший лейтенант Вячеслав Свяжин вместе со своими коллегами. Сотрудники одолжили у аварийной службы лестницу и опустили ее в воду. Самостоятельно забраться по ней у девушки не получалось. Свяжин перелез через ограждение, спустился вниз и, подтащив девушку, вытащил ее на берег. Врачи осмотрели пострадавшую, она в порядке.

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Фото: Piter.TV