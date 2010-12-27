Петербург вошел в десятку самых гостеприимных городов России

Оказалось, что самые приветливые люди живут в Суздале.

Сервис Airbnb изучил данные бронирования жилья за год и составил рейтинг самых популярных и гостеприимных городов России.

По версии сотрудников сервиса, в Суздале живут самые приветливые люди. На втором месте оказался Псков (88 %), на третьем — Калининград (87 %).

В десятку городов, которые предложили гостям высокий уровень обслуживания, вошли: Иркутск (84% довольных гостей), Сочи (83%), Санкт-Петербург (83%), Казань (83%) и Нижний Новгород (82%). Москва в этом рейтинге заняли лишь 18-е место — пять звезд хозяевам квартир и домов поставили лишь 78% гостей.

При этом на первом месте по популярности находится Санкт-Петербург. За год Северную столицу России посетили 61 838. Второе место у Москвы — 39 740 человек. Третье место заняла Казань: здесь провели свой отпуск 6 930 гостей.

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