Соловьев объявил об увольнении политолога Сатановского после его слов о МИД РФ

Журналист принес извинения Марии Захаровой за слова бывшего сотрудника авторской программы.

Российский востоковед и политолог Евгений Сатановский уволен с канала "Соловьев LIVE", на котором специалист работал экспертом. Соответствующее заявление сделал публично в видеообращении журналист Владимир Соловьев. Он пояснил, что причиной отказа от сотрудничества стали слова Сатановского об официальном представителе российского министерства по иностранным делам Марии Захаровой. Автору проекта пришлось лично принести извинения за подобные слова своего бывшего сотрудника, хотя он отметил, что высказывания были сделаны не в авторском шоу, а в общении с израильским журналистов. Слова Сатановского Владимир Соловьев охарактеризовал как "несправедливые по содержанию и недопустимые по форме".

Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Яновича Сатановского с нашего канала. Владимир Соловьев, журналист

Напомним, что по социальным сетям распространилось видео, на котором Евгений Сатановский рассказывает о якобы антисемитизме пресс-секретаря МИД. Также он оскорбил Марию Захарову и удивился из-за того, что такой человек, как она, является спикером внешнеполитического ведомства страны.

США не могли не знать о подготовке столкновения в Израиле, заявила Захарова.

Фото и видео: Telegram / СОЛОВЬЁВ