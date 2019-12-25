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Соловьев нашел доказательства нахождения Ефремова за рулем во время ДТП
Сегодня, 9:39
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lesjasap

Соловьев нашел доказательства нахождения Ефремова за рулем во время ДТП

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Доводы ведущего не убедили адвоката артиста.

Российский телеведущий Владимир Соловьев нашел доказательства нахождения Михаила Ефремова за рулем во время смертельного ДТП. Об этом автор программы "Соловьев LIVE" заявил в шоу на собственном YouTube-канале.

По словам ведущего, на российском артисте остался след от ремня безопасности на левой стороне шеи. Это доказывает то, что Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля. По словам Соловьева, место водителя и место сразу за ним - единственные, в которых крепления для ремней безопасности находятся слева вверху. При этом версий о том, что Ефремов находился на заднем сидении машины никто не выдвигал.

Соловьев заметил, что его доводы не убедили адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП.

Теги: владимир соловьев, михаил ефремов, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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