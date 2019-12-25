Соловьев нашел доказательства нахождения Ефремова за рулем во время ДТП

Доводы ведущего не убедили адвоката артиста.

Российский телеведущий Владимир Соловьев нашел доказательства нахождения Михаила Ефремова за рулем во время смертельного ДТП. Об этом автор программы "Соловьев LIVE" заявил в шоу на собственном YouTube-канале.

По словам ведущего, на российском артисте остался след от ремня безопасности на левой стороне шеи. Это доказывает то, что Михаил Ефремов находился за рулем автомобиля. По словам Соловьева, место водителя и место сразу за ним - единственные, в которых крепления для ремней безопасности находятся слева вверху. При этом версий о том, что Ефремов находился на заднем сидении машины никто не выдвигал.

Соловьев заметил, что его доводы не убедили адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП.