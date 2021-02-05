Утром петербуржцы наблюдали солнечное гало

Оптическое явление чаще появляется в небе зимой, чем летом.

В понедельник, 1 августа, только проснувшиеся петербуржцы наблюдали в небе солнечное гало. Фото редкого природного явления в виде солнца с радужной кромкой разместили в соцсетях.

Отметим, что на этот раз горожанам повезло увидеть круговое гало — чаще оно бывает частичным, когда радужная оболочка просматривается на одинаковом расстоянии слева и справа от светила.

Чаще гало можно наблюдать зимой. Явление возникает из-за ледяных кристаллов, которые рассеяны в нижних слоях атмосферы.

Ранее мы сообщили о том, что на выходных в Петербурге заметили двойную радугу.

Фото: Telegram / GoAurora: Северное сияние в Санкт-Петербурге (@Natalya_Killer)