Максим Дворниченко отметил, что оружие забирают люди, говорящие на английском и литовском языках.

Солдат Вооруженных сил Украины рассказал о том, как иностранные наемники отнимают оружие у украинских военнослужащих. В интервью для "РИА Новостей" попавший в плен силам Луганской народной республики солдат из 54-й бригады ВСУ Максим Дворниченко отметил, что в основном противник лишается поставок шведко-британских переносных противотанковых управляемых ракет NLAW, а также гранатометов "Матадор". На все вопросы военных командование отвечает, что это "не их дело".

Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70% Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было. солдат ВСУ

Максим Дворниченко предполагает, что чаще всего данное вооружение перепродают. Он добавил, что оставшимися видами оружия никто из ВСУ не умеет пользоваться.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости