Соцобъекты Выборгского района постепенно переходят на автономное отопление

Одной из первых на современный способ поставки тепла перешла Житковская школа.

Социальные объекты Выборгского района начали применять энергоэффективное оборудование для полного отказа от централизованного отопления. В этом году системы теплоснабжения, питающиеся от природных источников, установят в МБОУ "Житковская СОШ". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Проект по замене источников отопления разработан при поддержке области и муниципальных властей в рамках государственной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области".

Так, на территории школы установят геотермальные тепловые насосы, которые обеспечат одновременные поставки тепла и воды. Механизм их работы действует благодаря проникновению ниже уровня промерзания поверхности земли.

По сведениям регионального Центра энергосбережения, расходы на тепло и горячее водоснабжение будут сокращены в 5 раз; при этом для того, чтобы окупить стоимость оборудования, потребуется около 6 лет.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО