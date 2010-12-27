И прибыл NIMIC. О чем рассказывает новый фильм режиссера "Фаворитки" и "Лобстера"

Сюрреалистичный короткометражный триллер с Мэттом Диллоном прибыл в Петербург прямиком с фестивалей в Локарно и Торонто.

Новое творение Йоргоса Лантимоса обзавелось названием "NIMIC", что в переводе с румынского означает "ничего". В коротком метре режиссер не топчется на поле традиций и дает сюрреализма в городских интерьерах.

В центре сюжета – история знаменитого виолончелиста, жизнь которого меняет случайная встреча в метро. В главной роли – Мэтт Диллон, который отпечатался в голове киноманов в образе маньяка из "Дома, который построил Джек" Ларса Фон Триера. Лантимос написал сценарий к короткометражке совместно со своим давним соратником Эфтимисом Филиппу. Мировая премьера фильма состоялась 9 августа на кинофестивале в Локарно. Петербургские зрители смогли увидеть его на показе в рамках фестиваля AmFest.

"NIMIC" обладает типичными чертами всех картин Лантимоса – хоррор пересекается с очень черной комедией. Короткий метр задает вопросы об идентичности, восприятии, отношениях и о круговороте социальных установок. Повторяющиеся вопросы, неудобная музыка, странное поведение главных героев. Казалось бы, мы все это видели и в предыдущих картинах автора. Но похоже, что впервые в своей карьере режиссер замахивается на действительно актуальную повестку. Лантимос протаскивает зрителя через веяния феминизма и толерантности, которые в последнее время стали больше фарсом, чем движением. "NIMIC" – эффективный триллер в асептической и простой обстановке с интригующей формальной структурой.

Это могут быть самые увлекательные и держащие в напряжении 12 минут в вашей в жизни. Но также они могут стать и самыми бесполезными. Мы предупредили.