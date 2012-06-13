Собянин сообщил о готовности станции метро Москвы "Потапово" на 85%

Глава города рассказал о работах на объекте метрополитена.

Строительство станции "Потапово" на Сокольнической линии столичного метрополитена планируется завершить до конца текущего года. В настоящее время готовность объекта составляет 85 процентов. Соответствующее заявление сделал глава города Сергей Собянин в социальных сетях.

Позволит улучшить транспортное обслуживание жителей Коммунарки, западной части района Щербинка и Южного Бутова. 37 тыс. человек получат метро в пешей доступности и смогут экономить на дороге до 40 минут в день. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник пояснил подписчикам в Telegram-аккакунте, что сейчас работы ведутся над архитектурным обликом подземной станции. На платформе строители закончили заниматься облицовкой пола. Проводится монтаж декоративной перфорированной обшивкм здания. Уточним, что большую часть фасада станции власти города решили остеклить. Такая мера обеспечит максимальную освещенность интерьера, а также выход света наружу в вечернее время суток. Мэр добавил, что "Потапово" станет первой отапливаемой наземной станцией столичного метрополитена. Внутри здания появится большое количество вентиляционного оборудования, а на путевых стенах - двойные стеклопакеты. Также утеплению подвергнутся вестибюли объекта.

В Москве откроют первый в России кластер видеоигр и анимации.

Фото и видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин