Собянин продлил дистанционное обучение для старшеклассников до 22 ноября

Из-за дистанционки улучшилась выявляемость инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил дистанционное обучение для учеников с шестого по одиннадцатого классов до 22 ноября. Соответствующий указ опубликован на сайте градоначальника.

Теперь на удалённое обучение перейдут около 500 тысяч учащихся. Собянин отметил, что с того времени, когда старшеклассники перешли на дистанционное обучение, заболеваемость COVID-19 среди них упала в два раза. При этом улучшилась выявляемость инфекции.

В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Сергей Собянин, мэр Москвы

Ранее Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве.

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