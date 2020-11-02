Вторую неделю, судя по статистике, эпидемиологическая обстановка в Москве стабильна.

Мэр Москвы Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, этому способствовали ограничительные меры. Заявление градоначальник сделал на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

Собянин подчеркнул, что в столице нарастили объёмы тестирования на коронавирус и ввели резервные мощности коечного фонда. Также предприятия должны были перевести минимум 30% сотрудников на удалённый режим работы.

Все эти меры дали определенные результаты. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что вторую неделю, судя по статистике, эпидемиологическая обстановка в Москве стабильна. Заражаемость упала на один процент, а количество госпитализаций выросло на два.

До этого было 3%, а ещё ранее – 15, 20 и 40%

По его словам, в Москве в резерве находится 50% коечного фонда.

Ранее мы писали, что режим удаленной работы в Москве продлен до 29 ноября.

Видео: YouTube / Россия 24