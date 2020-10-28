Согласно отчётам, на удалёнку перешли более 1,22 миллионов человек.

Режим удаленной работы в Москве продлен до 29 ноября. Об этом в своём блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, компании по-прежнему должны оставлять не менее 30% сотрудников на удалённом режиме работы.

Собянин отметил, что, согласно отчётам, на удалёнку перешли более 1,22 миллионов человек — это практически все, кто мог это сделать. Градоначальник заявил, что это помогло снизить пассажирский поток в общественном транспорте примерно на 40%. Благодаря этому в метро и автобусах вероятность заразиться существенно снизилась.

Он отметил, что в Москве продолжится контроль за соблюдением требования о переводе на удалёнку.

Ранее мы писали, что Собянин надеется на снижение заболеваемости COVID-19 в Москве.

Видео: VK / Сергей Собянин