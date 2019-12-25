Собственник ГК "Норманн" предстанет перед судом за похищение средств дольщиков

Ему вменяют мошенничество на сумму более 3 млрд рублей.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении владельца группы компаний "Норманн" Владимира Смирнова. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщила пресс-служба ведомства 1 сентября.

По версии следствия, с 2014 по 2018 года мужчина предлагал гражданам купить квартиры в ЖК "На Заречной" и "Десяткино 2.0". При этом фигурант не собирался исполнять свои обязательства и не имел реальной финансовой возможности. В общей сложности предприниматель обманул дольщиков на сумму более 3 млрд рублей. Потерпевшими стали более 2 тысяч человек.

Чтобы возместить ущерб, на имущество Смирнова, а также имущество организации был наложен арест.

Дело рассмотрит Смольнинский районный суд.

Напомним, что на данный момент ЖК "На Заречной" в Петербурге достроили.. Часть корпусов возведут в 2023 году.

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Фото: ВКонтакте / ЖК На Заречной | все очереди | СОСЕДИ / Дима Вара