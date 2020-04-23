Собеседники, онлайн-друзья и собутыльники: как петербуржцы зарабатывают во время изоляции

Десятки необычных предложений появились на сайтах объявлений за последние пару недель.

На "Авито" во время карантина появились объявления слушателей, собеседников и собутыльников по удаленке. Петербуржцы предлагают выслушать проблемы и дать совет по телефону, переписке или видеозвонку. По словам одного из "собутыльников", темы разговора могут быть совершенно разными.

Цены на такие услуги начинаются от 100 рублей до 1500 рублей за час разговора. Зачастую у собеседников нет специального образования, зато хорошо работает фантазия. Некоторые предлагают в качестве "собутыльников" робота, другие называют себя биоэнерготерапевтом. Ни один из вирутальных собеседников не согласился открыто прокомментировать свое занятие корреспонденту Piter TV.

Фото и видео: Piter.TV