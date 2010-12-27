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Собака укусила беременную девушку в Новой Ладоге
Сегодня, 11:45
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KaterinaKono13

Собака укусила беременную девушку в Новой Ладоге

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Девушке повезло - укус не оказался глубоким, во многом благодаря тому, что на ней была надета плотная зимняя одежда - теплые штаны и длинный пуховик. 

В Новой Ладоге бродячая собака набросилась на мимо проходившую девушку, при этом укусив ее. Как сообщает сетевое издание "MR7", пострадавшая беременна.

Инцидент произошел в Волховском районе. Девушке повезло - укус не оказался глубоким, во многом благодаря тому, что на ней была надета плотная зимняя одежда - теплые штаны и длинный пуховик. 

По словам автора сообщения, эта же собака бросалась на детей, идущих в школу. Принадлежит ли кому-нибудь агрессивное животное, неизвестно. При этом собаку подкармливают местные пожилые женщины.

Источник: сетевое издание "MR7"

Теги: новая ладога, новости ленобласти, собака укусила человека
Категории: Новости Ленинградской области,

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