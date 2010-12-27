Собака укусила беременную девушку в Новой Ладоге

Девушке повезло - укус не оказался глубоким, во многом благодаря тому, что на ней была надета плотная зимняя одежда - теплые штаны и длинный пуховик.

В Новой Ладоге бродячая собака набросилась на мимо проходившую девушку, при этом укусив ее. Как сообщает сетевое издание "MR7", пострадавшая беременна.

Инцидент произошел в Волховском районе. Девушке повезло - укус не оказался глубоким, во многом благодаря тому, что на ней была надета плотная зимняя одежда - теплые штаны и длинный пуховик.

По словам автора сообщения, эта же собака бросалась на детей, идущих в школу. Принадлежит ли кому-нибудь агрессивное животное, неизвестно. При этом собаку подкармливают местные пожилые женщины.

Источник: сетевое издание "MR7"