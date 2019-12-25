Снегоплавильные и снегоприемные пункты Водоканала работают в усиленном режиме

По данным на 25 февраля снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли и утилизировали 1 321,6 тыс. кубометров снега с начала зимнего сезона.

В период устойчивых морозов и снегопадов, а также в связи с интенсивным таянием снега петербургский Водоканал работает в усиленном режиме. Среди наиболее загруженных в период уборки снега пунктов Водоканала – ССП на Октябрьской набережной, на Шкиперском протоке, на Кушелевской дороге, на Мебельной улице, СИСП на набережной Обводного канала и СИСП на Взлетной улице. Проектная производительность пунктов превышена почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

По данным на 25 февраля снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли и утилизировали 1 321,6 тыс. кубометров снега с начала зимнего сезона.

Основная нагрузка на сооружения предприятия приходится в дневные часы с 11.00 до 16.00 и ночные часы с 22.00 до 04.00, когда городские службы убирают снег с улиц.

Ранее Беглов заявил о том, что за несколько дней невозможно убрать весь снег.

Фото: Водоканал