Во Фрунзенском районе снесли незаконный автосервис

Предприниматель самолично занял территорию в 500 кв. метров.

Сотрудники комитета по имущественным отношениям снесли незаконный автосервис возле Автомеханического колледжа во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 17 июля сообщил пресс-центр городской администрации.

Гаражи-боксы занимали территорию в 500 кв. метров. Там же находились служебные контейнеры, бытовка и ремонтная эстакада. При этом, разрешения на деятельность у индивидуального предпринимателя не было.

Комитет заведомо предупредил владельца объекта о необходимости демонтажа. Сделано это было лишь частично, поэтому сносить кирпично-бетонную конструкцию пришлось прибывшим на место сотрудникам.

Теперь предприниматель заплатит штраф за незаконный захват территории.

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Фото: пресс-центр администрации Петербурга

Видео: Piter.TV