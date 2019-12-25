Петербург и Шанхай продолжат научно-техническое сотрудничество

Оно откроет новые возможности для совместных исследований, обмена опытом и результатами исследований ученых.

В Петербурге обсудили дальнейшее научно-техническое сотрудничество с Шанхаем. Круглый стол с участием представителей Миннауки России и Миннауки Китая, а также профильных органов государственной власти, научных организаций и вузов двух стран прошел 17 сентября в онлайн-формате. Об этом пишут "Аргументы и Факты".

По мнению председателя Комитета по науке и высшей школе Андрея Максимова, сотрудничество между Россией и Китае откроет новые возможности для совместных исследований, обмена опытом и результатами исследований ученых. По мнению чиновника, это перспективное направление взаимодействия придаст дополнительный импульс росту научно-технического потенциала двух городов.

Напомним, в 2020-2021 гг. объявлены Годами российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Ранее мы писали, что в Петербурге обсудили крупные инвестпроекты, реализованные за последнее время.

Фото: Piter.TV