В Петербурге обсудили крупные инвестпроекты, реализованные за последнее время

В их числе - Западный скоростной диаметр и новый терминал аэропорта Пулково.

В субботу, 12 сентября, губернатор Петербурга провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Руководители обсудили дальнейшее сотрудничество планы города и банка по реализации инвестпроектов, а также уже созданные в рамках соглашений объекты. Об сообщила пресс-служб Смольного.

Так, среди наиболее значимых тем были упомянуты развитие аэропорта Пулково и мероприятия по строительству скоростной Широтной магистрали.

Отметим, что ВТБ уже поспособствовал появлению в городе крупных транспортных объектов - Западного скоростного диаметра и нового терминала Пулково.

Планируется, что плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем.

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Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга