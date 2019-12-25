В Петербурге обсудили крупные инвестпроекты, реализованные за последнее время

В субботу, 12 сентября, губернатор Петербурга провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным. Руководители обсудили дальнейшее сотрудничество планы города и банка по реализации инвестпроектов, а также уже созданные в рамках соглашений объекты. Об сообщила пресс-служб Смольного.
Так, среди наиболее значимых тем были упомянуты развитие аэропорта Пулково и мероприятия по строительству скоростной Широтной магистрали.
Отметим, что ВТБ уже поспособствовал появлению в городе крупных транспортных объектов - Западного скоростного диаметра и нового терминала Пулково.
Планируется, что плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем.
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Фото: Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга
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