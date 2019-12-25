Дорожные службы Петродворцового района показали, как готовы к зиме

1148,9 тонны противогололедных материалов готовы ко встрече со стихией.

В Петродворцовом районе Петербурга для зимней уборки района будет привлечено более 70 единиц техники, из которых уже готовы к работе 88%.

Как сообщили в Смольном 12 сентября, вице-губернатору Николай Бондаренко представители дорожного предприятия "Петродворцовое" отчитались о подготовке к зиме – выйдут на улицы более 30 новых машинх и около сотни водителей.

У предприятия сформирован запас из 1 148,9 тонны противогололедных материалов.

Ранее мы сообщали о том, что на покупку техники для уборки от снега в Петербурге планируют потратить 3,5 млрд рублей. Дополнительные траты обсуждались на нулевых чтениях в ЗакСе.

Фото: Piter.tv