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Смольный пока не решил, будет ли метро работать в новогоднюю ночь
Сегодня, 21:56
105
smirenny

Смольный пока не решил, будет ли метро работать в новогоднюю ночь

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С сегодняшнего дня в силу вступили новые ограничительные меры.

В Смольном пока не решили, будут ли метро и другой общественный транспорт работать в новогоднюю ночь, сообщили "Невские Новости" со ссылкой на комитет по транспорту.

Скорее всего, конечное решение будет зависеть от дальнейшей статистики заражения коронавирусом в городе. Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова не исключила возможность отмены новогодних елок. Помимо этого вице-губернатор Евгений Елин заявил, что рестораны и кафе в Петербурге не будут работать в Новый год.

Ранее мы писали, что в Смольном рассказали об условиях работы рождественской ярмарки.

Фото: Piter.TV

Теги: работа метро в новый год, работа метро в праздник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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