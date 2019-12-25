Смольный пока не решил, будет ли метро работать в новогоднюю ночь

В Смольном пока не решили, будут ли метро и другой общественный транспорт работать в новогоднюю ночь, сообщили "Невские Новости" со ссылкой на комитет по транспорту.
Скорее всего, конечное решение будет зависеть от дальнейшей статистики заражения коронавирусом в городе. Напомним, что главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова не исключила возможность отмены новогодних елок. Помимо этого вице-губернатор Евгений Елин заявил, что рестораны и кафе в Петербурге не будут работать в Новый год.
Ранее мы писали, что в Смольном рассказали об условиях работы рождественской ярмарки.
Фото: Piter.TV
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