Смольный подготовит меры в поддержку бизнеса к концу следующей недели

Смольный подготовит также алгоритм действий, которого должны будут придерживаться предприниматели, чтобы получить помощь.

К концу следующей недели появится список мер и алгоритм действий, которые будут направлены на поддержку предпринимателей и бизнеса, страдающего из-за коронавируса.

В разработке мер примут участие Центр развития и поддержки предпринимательства Петербурга и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.

Помимо этого планируется оказать помощь компаниям жилищно-коммунальной сферы, строительной отрасли, стратегическим и системообразующим предприятиям. Также правительство разрабатывает комплекс мер для поддержки занятости населения.

Ранее мы писали, что количество дежурных детских садов могут увеличить.

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