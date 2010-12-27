Смольный планирует сэкономить на обслуживании госдолга 7,7 млрд рублей

За три года Петербург уменьшит задолженность на 7,7 млрд рублей.

В Смольном планируют экономить на обслуживании государственного долга. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Данные опубликованы на официальном портале днем 24 сентября.

В связи с отсутствием потребности заимствования в 2018 году не осуществлялись, что позволило сократить плановые расходы на обслуживание долга в 2019-2021 годах на 7,7 млрд рублей говорится в тексте документа

Напомним, что на первое января 2019 года госдолг Петербурга составил 30,1 млрд рублей. Эта сумма составляет около 5,4 процентов от доходов с местного бюджета, исключая безвозмездные поступления

Еще в конце лета Комитет финансов представил законопроект о бюджете на 2019-2021 года. Согласно подсчетам специалистов, к первому января 2020 года город будет должен государству более 67 миллиардов рублей, что составит 11,1 процентов от объема доходов. В следующем году доход запланирован на отметке в 665 миллиардов, при расходе в 711,5 миллиардов рублей. Итого дефицит - 46,5 миллиардов.

Дефицит 2019 года не превысит 40,5 млрд рублей. В 2018 году госдолг Петербурга уменьшился на 4,7 миллиардов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что губернатор Петербурга попросил горожан сообщать о холодных батареях.

Фото: Piter.tv

