Смольный назвал самую пострадавшую от коронавируса сферу

Наиболее пострадали предприятия автопрома.

В понедельник, 23 ноября, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик рассказал, какая сфера в Петербурге пострадала от ограничений, связанных с коронавирусом, больше всего. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По словам Соловейчика, больше всего пострадала сфера автомобильной промышленности. Некоторые производства пришлось остановить, а их восстановление сейчас идет крайне тяжело. Чиновник отметил, что пандемия сильно снизила темпы развития промышленности, для выхода на докризисный уровень нужно время.

Ранее мы писали, что Северная столица попала в список регионов с самой высокой заболеваемостью коронавирусом.

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