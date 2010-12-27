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Комитет по строительству Санкт-Петербурга расторгнет договора с "Постскриптумом" и "Стройремом"
Сегодня, 16:19
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lesjasap
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Комитет по строительству Санкт-Петербурга расторгнет договора с "Постскриптумом" и "Стройремом"

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Администрация Петербурга готова разорвать контракты с несправляющимися подрядчиками.

Комитет по строительству в Санкт-Петербурге рассказал о возможном расторжении договоров с компаниями “Постскриптум" и "Стройрем". Решение будет принято, если чиновники убедятся в том, что организации не справляются с поставленными задачами по воздвижению объектов в городе. 
 
О данной информации стало известно во время совещания с вице-губернатором Северной столицы Игорем Албиным. Известно, что процедура расторжения соглашения с “Постскриптумом” идет полным ходом. Заказчик недоволен затягиванием срока строительства детского садика по улице Мира в Зеленогорске. 
 
Рассматривается расторжение договора с “Стройремом”. Застройщик не справляется со строительством станции скорой помощи по Пионерской улице в Металлострое. 
 
Также все фирмы-подрядчики предупреждены о штрафных санкциях в случае срыва запланированных сроков работ введения объектов в эксплуатацию.
Теги: зеленогорск , комитет по строительству , металлострой , расторжение договора , смольный , стрроительство
Категории: Новости СПб

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