Комитет по строительству Санкт-Петербурга расторгнет договора с "Постскриптумом" и "Стройремом"

Администрация Петербурга готова разорвать контракты с несправляющимися подрядчиками.

Комитет по строительству в Санкт-Петербурге рассказал о возможном расторжении договоров с компаниями “Постскриптум" и "Стройрем". Решение будет принято, если чиновники убедятся в том, что организации не справляются с поставленными задачами по воздвижению объектов в городе.

О данной информации стало известно во время совещания с вице-губернатором Северной столицы Игорем Албиным. Известно, что процедура расторжения соглашения с “Постскриптумом” идет полным ходом. Заказчик недоволен затягиванием срока строительства детского садика по улице Мира в Зеленогорске.

Рассматривается расторжение договора с “Стройремом”. Застройщик не справляется со строительством станции скорой помощи по Пионерской улице в Металлострое.

Также все фирмы-подрядчики предупреждены о штрафных санкциях в случае срыва запланированных сроков работ введения объектов в эксплуатацию.