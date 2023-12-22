Водитель Lada погиб в аварии на трассе "Песочный-Киссолово"

Погибший за 2023 - 2024 год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался девять раз.

Вечером в воскресенье, 25 февраля, на дороге "Песочный-Киссолово" произошла смертельная авария. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 59-летний водитель Lada Largus ехал из Сертолово в сторону деревни Агалатово. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с двигавшимся по встречном направлении Opel Astra под управлением женщины-водителя 1977 года рождения.

В результате ДТП водитель Lada от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Погибший за 2023 - 2024 год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался девять раз.

Ранее мы сообщили о том, что на 631-м километре автодороги "Россия" произошло смертельное ДТП с участием каршеринга и грузовика.

Фото: Telegram / Петербургская полиция