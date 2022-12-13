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Водитель Газели погиб в результате ДТП в Лужском районе
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Водитель Газели погиб в результате ДТП в Лужском районе

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Мужчина убедился в безопасности совершаемого маневра. Его машина влетела в КАМАЗ.

Утром понедельника, 9 января, на 158 км автодороги Р-23 в деревне Домкино Лужского района произошло ДТП с двумя большегрузами, в результате которого погиб один из водителей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 65-летний мужчина за рулём белой Газели поворачивал налево при выезде с заправки и не убедился в безопасности совершаемого маневра. В результате произошло столкновение с КАМАЗ под управлением 37-летнего новгородца.

Ранее мы сообщили о том, что около Янино-1 произошло массовое ДТП.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, лужский район
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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