Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной

Делегат из РФ рассказал о переговорах с Киевом.

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной. Об этом депутат заявил журналистам по завершению встречи, которая проводилась в Гомельской области Белоруссии.

Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса…Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали больше 5 часов. Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Мединский: Россия и Украина проведут еще одну встречу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости