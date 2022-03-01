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Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной

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Делегат из РФ рассказал о переговорах с Киевом.

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной. Об этом депутат заявил журналистам по завершению встречи, которая проводилась в Гомельской области Белоруссии. 

Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса…Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали больше 5 часов.

Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ

Мединский: Россия и Украина проведут еще одну встречу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военная операция, леонид слуцкий, переговоры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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