Слуцкий: по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной

Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что по ряду пунктов можно достичь прогресса на переговорах с Украиной. Об этом депутат заявил журналистам по завершению встречи, которая проводилась в Гомельской области Белоруссии.
Нашли ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса…Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали больше 5 часов.
Леонид Слуцкий, депутат ГД РФ
Мединский: Россия и Украина проведут еще одну встречу.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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