В Петербурге возбудили уголовное дело после слива сотрудниками МТС личных данных клиентов

Неустановленные сотрудники компании скопировали сведения об абонентах и продали их третьим лицам.

Во вторник, 12 сентября, были возбуждены возбудили уголовные дела по 272 статье УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) после того, как петербургские сотрудники оператора МТС слили персональные данные клиентов. Об этом стало известно Piter.TV.

Удалось установить, что утечка произошла из офиса на Пискарёвском проспекте в июне 2023 года. Неустановленные сотрудники компании скопировали сведения об абонентах и продали их третьим лицам.

Ранее мы сообщили о том, что из частного дома под Выборгом украли две шубы, смарт-часы и драгоценности.

Фото: Piter.TV