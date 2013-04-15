Из частного дома под Выборгом украли две шубы, смарт-часы и драгоценности

Материальный ущерб составил 340 тыс. рублей.

В четверг, 7 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о том, что из частного двухэтажного дома в деревне Решетниково украдено имущество. Об этом стало известно Piter.TV.

К прибывшим на место полицейским обратилась 39-летняя хозяйка дома, которая пояснила, что неизвестный в период с 9:30 по 17:00 путём повреждения входной двери первого этажа проник в дом, откуда украл шубы из меха норки и куницы коричневого цвета, смарт часов, цепочки и браслета из золота. Материальный ущерб составил 340 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что из коммуналки на Загородном в Петербурге украли 13 орденов почти на 30 тыс. рублей.

Фото: Pxhere