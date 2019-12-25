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Из коммуналки на Загородном украли 13 орденов почти на 30 тыс. рублей
Сегодня, 8:57
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Из коммуналки на Загородном украли 13 орденов почти на 30 тыс. рублей

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 6 сентября, в полицию обратилась женщина 1982 года рождения, проживающая в шестикомнатной коммунальной квартире на Загородном проспекте. Заявительница сообщила об ограблении. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в период с 1 апреля по 4 июня 2023 года. Из комнаты женщины было совершено хищение 13-ти орденов общей стоимостью 26 тыс. рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что пожилого владельца квартиры на Торжковской обокрали на 8,1 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: кража, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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