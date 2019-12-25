Пожилого владельца квартиры на Торжковской обокрали на 8,1 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 6 сентября, к правоохранителям обратился пенсионер 1946 года рождения, проживающей в четырёхкомнатной квартире одного из домов по Торжковской улице в Петербурге. Мужчина сообщил, что его обокрали. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам пожилого мужчины, в период с 27 августа до 5 сентября неустановленные лица совершили хищение 4-ёх колец из желтого металла, двух подставок под яйца и денежных средств в размере 8,1 млн рублей. Все украденные ценности находились в комоде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры петербургского стоматолога украли 30 тысяч евро и ювелирные изделия.

Фото: Pxhere