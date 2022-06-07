Следственный комитет предъявил обвинение командиру одного из подразделений ВСУ

В преступлении против мирного населения обвиняется подполковник Александр Плотников.

Следственный комитет предъявил обвинение командиру одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко на YouTube-канале. Она объяснила, что расследование ведется в отношении подполковника Александра Плотникова, являющегося руководителем второго самоходного артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283. В СК РФ считают, что мужчина имеет отношение к преступлению по части 1 статьи 356 УК РФ (за жестокое обращение с мирным населением, использование запрещенных средств и методов ведения боя в вооруженном конфликте).

В СК РФ установили, что Александр Плотников знал о том, что на территории населенных пунктов ДНР проживают гражданские лица, не принимающие участие в вооруженном конфликте, но все равно принимал постановления об обстреле инфраструктуры из артиллерийских установок "Акация" с 152-мм калибром. Это решение принималось в нарушении Конвенции о защите гражданского населения во время войны (принятого в Женеве в 1949 году)и Дополнительного протокола к ней. Стрельба по гражданским объектам велась с 25 февраля по 10 марта 2022 года.

В результате указанных действий ребенок получил ранение, повлекшее смерть, женщина – контузию головного мозга. Повреждено и полностью разрушено большое количество частных домовладений. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Общий объем повреждений достиг отметки в 24,8 миллионов рублей. На текущий момент Александр Плотников полностью признал свою вину, а также раскаялся в содеянном.

В офисе Зеленского заявили, что не увидели обещанные Германией каски.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

