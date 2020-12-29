Сотрудники ведомства подарили подарки воспитанникам детского дома.

Следственный комитет поздравил россиян с Новым годом песней "Снежинка". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале ведомства. В ролике показано, как сотрудники посещают детский дом с подарками для воспитанников.

Дарить подарки — еще приятнее, чем их получать. В эти предновогодние дни они посетили подшефные детдома, навестили ветеранов Великой Отечественной войны и следствия, своих коллег, чтобы совершить обыкновенное чудо: поздравить с Новым годом пресс-служба СК России

Представители Следственного комитета рассказали, что попытались создать чудо своими руками: подарить детям новогоднее настроение и надежду на то, что следующий год будет наполнен приятными сюрпризами. Чиновники напомнили, что "настоящие чудеса" под силу совершить любому человеку.

СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Грозном.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации