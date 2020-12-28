СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в Грозном

В данный момент личности нападавших установлены.

Следственный комитет возбудил дело по факту нападения на полицейских в Грозном. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Уголовное дело возбудили по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что боевик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов на проспекте Путина. Один полицейский пострадал, ещё один — погиб. Боевики были вооружены ножами, они пытались завладеть оружием полицейских.

В данный момент личности нападавших установлены.

Ранее мы писали, что в Грозном силовики ликвидировали боевика.

Видео: Telegram / LIFE SHOT