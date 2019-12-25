Следственный комитет будет ходатайствовать об аресте подозреваемых по данному делу.

Российские полицейские нашли в машине у депутата килограмм амфетамина (особо крупном размере). Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета РФ. По данным ведомства, задержаны двое адвокатов из палаты Крыма. Один из мужчин также является парламентарием Армянского городского совета на полуострове. По предварительной информации от правоохранительных органов, запрещенное вещество подозреваемый купил с целью дальнейшей реализации.

Днем 24 декабря наркотик у депутата изъяла полиция по Самарской области. Запрещенное вещество было обнаружено при досмотре транспортного средства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Их обвиняют по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать в судебную инстанцию об аресте.

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Фото: Следственный комитет РФ