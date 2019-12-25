СК по Свердловской области возбудил уголовное дело.

Четыре человека убиты из огнестрельного оружия в Екатеринбурге. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Следственного управления по региону. Специалисты отметили, что трагедия произошла в одной из квартир Орджоникидзевского района города в ночь на 7 ноября.

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире на 5-м этаже дома по улице Социалистической тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений пресс-служба СК России по региону

На данный момент по факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. Расследуется преступление по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России.

На месте пожара в Самаре нашли тела четырех погибших.

Фото: Piter.tv