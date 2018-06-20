Следователи из Кировского района заинтересовались двумя девочками-подростками, совершившими поджог дачного дома

Девушки специально пробрались на территорию частного дома и преднамеренно сожгли его.

По сообщениям сотрудников полиции, в минувшую субботу, 6 апреля, две школьницы незаметно прокрались в частный дом, расположенный на улице Новой и преднамеренно подожгли его. В результате пожара здание сгорело полностью.

Инцидент произошел в деревне Турышкино Кировского района.

В настоящее время следователи выясняют личность школьниц.

Поджог показался девочкам забавным делом. На видео, которое они выложили в интернет, школьницы смеются и не слишком серьезно относятся к случившемуся, в шутку прощаясь "с домиком", который они сожгли.

Видео: Instagram