Следователи и полиция задержали подозреваемого в массовом хулиганстве в Петербурге

В Петербурге задержан еще один подозреваемый в рамках расследования уголовного дела по факту совершения хулиганских действий в отношении местных жителей.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу продолжает расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных части 2 статьи 213 (хулиганство), пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В рамках уголовного дела задержаны 12 молодых людей, среди которых уроженцы стран ближайшего зарубежья, в отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены обвинения.

Совместно с сотрудниками полиции задержан еще один соучастник обвиняемых. Ему также предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга запретил определенные действия несовершеннолетнему по делу о хулиганстве.

Видео: СК РФ