Следователи СК нашли на месте обстрела центра Донецка натовскую ракету

Оперативные службы рассказали о находке ракеты класса "воздух-земля".

Представители Следственного комитета России нашли на месте обстрела центра города Донецка натовскую ракету. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей". Специалисты отметили, что речь идет об оружии класса "воздух-земля".

Все найденные на месте прилета осколки и детали будут отправлены на баллистическую экспертизу и приобщены к материалам уголовного дела о военных преступлениях киевского режима. руководитель оперативной группы

Напомним, что обстрел центра города Вооруженными силами Украины произошел вечером 11 октября примерно в 18:30. Очевидцы рассказали следователям о том, что в близлежащих домах после взрыва боеприпаса выбило окна. Также в одном из кварталов отключилась электроэнергия. На месте работали сотрудники экстренных ведомств, включая ГУ МЧС, пожарных и СК РФ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости