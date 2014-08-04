Следственный комитет РФ фиксирует последствия обстрела Киевского района города Донецка

Из-за артиллерийского обстрела ВСУ погиб мирны житель.

Представители Следственного комитета России провели осмотр территории Киевского района города Донецка, который ранее подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Известно, что противник использовал для нанесения ударов средства артиллерии с калибром в 155-миллиметров. В отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ ведется уголовное расследование по части 1 статьи 356 УК РФ. Речь идет о жестоком обращении с гражданским населением, а также использовании во время боевых действий запрещенное оружие и методы.

Следователи считают, что указанные военнослужащие в целях устрашения мирного населения, а также дестабилизации деятельности органов власти Донецкой народной республики, произвели обстрелы гражданской жилой инфраструктуры и хозяйственных строений города. Жертвой обстрелов ВСУ стал мужчина 1962 года рождения. Пострадавший скончался из-за осколочных ранений. о факту произошедшего сотрудники СК РФ допросили очевидцев. Устанавливаются лица, причастные к данному преступлению.

Председатель СК поручил повторно возбудить дело о сносе дома Салтыковой.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России