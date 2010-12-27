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В СИЗО-4 утром не смогли попасть адвокаты и следователи: в изоляторе проблемы с электричеством
Сегодня, 15:44
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lesjasap
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В СИЗО-4 утром не смогли попасть адвокаты и следователи: в изоляторе проблемы с электричеством

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В Петербурге в следственном изоляторе отключилось электричество: специалисты занимаются починкой системы.

Утром 2 апреля в здании СИЗО-4 временно не пускали следователей и адвокатов. Как сообщает "Конкретно.ру", такие меры были предприняты из-за проблем с электричеством. У входа в отделение в течение продолжительного времени ожидали решение проблемы около 20 человек, которым нужно было пройти в качестве посетителей к заключенным. Отметим, что ситуация затронула следственный изолятор по улице Академика Лебедева. 

По информации от очевидцев, запуск в помещение должен был состояться с 10 часов утра, но его отложили на неопределенное время. В настоящее время специалисты занимаются решением сложившейся ситуации. 

Напомним, что СИЗО-4 рассчитано на 566 человек. Это самое крупное в России заведение для содержания несовершеннолетних преступников от 14 до 18 лет. Большая часть из которых привлечена за особо тяжкие правонарушения.
 

Теги: адвокат , проблема , сизо-4 , следователь , следственный изолятор , электричество
Категории: Новости СПб

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