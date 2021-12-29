Sky News: Британия направила на Украину 30 бойцов спецопераций

Лондон отправил в Киев элитные войска.

Британский телеканал Sky News заявил о том, что страна направила на Украину 30 бойцов Армейской бригады специальных операций. Данное подразделение было лишь недавно сформировано. Все военнослужащие относятся к рейнджерскому полку.

Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией. заявление телеканала

Представители пресс-службы военного ведомства Соединенного Королевства уточнили на официальном сайте, что в состав Армейской бригады специальных операций попали четыре батальона. Эти элитные подразделения будут на регулярной основе присутствовать по всему миру, а также взаимодействовать с союзниками и бороться с врагами, которые представляют угрозу национальным интересам Британии и безопасности.

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Фото и видео: YouTube / Військове телебачення України