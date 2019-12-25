Новое освещение ожидает сквер имени Василия Соловьева-Седого в Петербурге

Великолепное преображение ожидает сквер имени композитора Василия Соловьева-Седого в Санкт-Петербурге. Он получит новое освещение.

В рамках нового амбициозного проекта, объявленного Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению, стартовала масштабная реконструкция наружного освещения сквера имени композитора Василия Соловьева-Седого. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Согласно сообщению из пресс-службы, специалисты уже приступили к работам по установке 13 изящных чугунных торшеров, каждый из которых будет украшен 15 высокоэффективными светодиодными светильниками.

Одним из ключевых изменений будет демонтаж подвесной сети, что придаст территории более аккуратный и современный облик. Кроме того, специалисты заменят кабельную линию длиной впечатляющие 300 метров, проложив ее под землей. Это позволит избежать случайных повреждений и обеспечит более надежное и долговечное функционирование освещения.

Интересно отметить, что сквер получил свое первое освещение еще в далеком 1961 году. Однако последняя реконструкция производилась лишь в 2001 году.

Ранее сообщалось, что специалисты компании "Ленсвет" завершили работы по освещению вдоль улицы Десантников.

Фото: администрация Петербурга