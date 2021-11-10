Вечером в среду, 10 ноября, самый маленький в Петербург памятник Чижик-Пыжик привели в порядок. Специалист спустился к скульптуре и убрал с нее лишние вещи, сообщили в пресс-службе администрации центрального района.
Неизвестные одели на Чижика шарф – некоторым горожанам это не понравилось. На помощь поспешили работники ЖКС №1 Центрального района.
Скульптура уже не первый раз становится жертвой хулиганов: год назад на него надели маску.
Piter.tv рассказал, как городские легенды и варежки на скульптурах могут испортить памятники.
Видео: Центр.Новости / Телеграм
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