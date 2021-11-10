Неизвестные одели Чижика в одежду.

Вечером в среду, 10 ноября, самый маленький в Петербург памятник Чижик-Пыжик привели в порядок. Специалист спустился к скульптуре и убрал с нее лишние вещи, сообщили в пресс-службе администрации центрального района.

Неизвестные одели на Чижика шарф – некоторым горожанам это не понравилось. На помощь поспешили работники ЖКС №1 Центрального района.

Скульптура уже не первый раз становится жертвой хулиганов: год назад на него надели маску.

Piter.tv рассказал, как городские легенды и варежки на скульптурах могут испортить памятники.

Видео: Центр.Новости / Телеграм