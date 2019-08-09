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Скончался создатель знаменитой Lego-фигурки человека

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Дизайнер трудился в Lego Group более 30 лет.

В Дании в возрасте 78 лет скончался автор знаменитой Lego-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен. Об этом сообщает агентство AFP. 

Кнудсен умер 19 февраля в хосписе на западе Дании. Он страдал от бокового амиотрофическего склероза, которым также болел физик Стивен Хокинг. 

Дизайнер более 30 лет работал в компании Lego Group. Коллеги покойного отмечали его фантастическое воображение и изобилие идей. 

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Видео: YouTube / FK Films

Теги: lego
Категории: Лента новостей,

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