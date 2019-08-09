Скончался создатель знаменитой Lego-фигурки человека

В Дании в возрасте 78 лет скончался автор знаменитой Lego-фигурки человека Йенс Нигард Кнудсен. Об этом сообщает агентство AFP.
Кнудсен умер 19 февраля в хосписе на западе Дании. Он страдал от бокового амиотрофическего склероза, которым также болел физик Стивен Хокинг.
Дизайнер более 30 лет работал в компании Lego Group. Коллеги покойного отмечали его фантастическое воображение и изобилие идей.
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Видео: YouTube / FK Films
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