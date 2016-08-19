Скончался режиссер мультфильма "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля"

Аниматору было 86 лет.

В Киеве на 87-ом году жизни скончался художник-мультипликатор Давид Черкасский – автор таких мультфильмов, как "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит". О кончине аниматора на своей странице в Facebook написал украинский олигарх Александр Меламуд.



Из его слов, стало известно, что Черкасский ранее перенес инсульт, после которого два месяца пролежал в реанимации.



Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, - написал Меламуд

В 2010 году Давиду Черкаскому было присвоено звание Народного артиста Украины.



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