Скончался режиссер мультфильма "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля"

В Киеве на 87-ом году жизни скончался художник-мультипликатор Давид Черкасский – автор таких мультфильмов, как "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит". О кончине аниматора на своей странице в Facebook написал украинский олигарх Александр Меламуд.
Из его слов, стало известно, что Черкасский ранее перенес инсульт, после которого два месяца пролежал в реанимации.
Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, - написал Меламуд
В 2010 году Давиду Черкаскому было присвоено звание Народного артиста Украины.
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