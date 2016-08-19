Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Скончался режиссер мультфильма "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля"
Сегодня, 13:38
0
Rybka123
159

Скончался режиссер мультфильма "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля"

0
 
 

Аниматору было 86 лет.

В Киеве на 87-ом году жизни скончался художник-мультипликатор Давид Черкасский – автор таких мультфильмов, как "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит". О кончине аниматора на своей странице в Facebook написал украинский олигарх Александр Меламуд. 

Из его слов, стало известно, что Черкасский ранее перенес инсульт, после которого два месяца пролежал в реанимации. 

Ушла легенда. Умер друг, замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна, - написал Меламуд 

В 2010 году Давиду Черкаскому было присвоено звание Народного артиста Украины.

Ранее на Piter.TV: Кирилла Серебренникова номинировали на премию "Золотая маска"
Фото: pixabay.com

Теги: давид черкасский , доктор айболит , приключения капитана врунгеля
Категории: Лента новостей Культура Кино

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5