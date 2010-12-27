В возрасте 86 лет из-за инсульта скончался создатель советских мультфильмов

Последние два месяца жизни Давид Черкасский пролежал в реанимации.

Во вторник, 30 октября, скончался создатель советских мультфильмов Давид Черкасский. Об этом сообщил бизнесмен Александр Меламуд на своей странице в Facebook

Час назад умер Давид Янович Черкасский. Два месяца после инсульта он пролежал в реанимации. Два месяца врачи сражались за его жизнь. Ушла легенда. Умер друг , замечательный человек, великий мастер. До последнего дня перед болезнью он постоянно повторял, что жизнь прекрасна. Грустно сказано в сообщении

Причиной смерти 86-летнего мультипликатора стал инстульт. Известно, что последние два месяца жизни Давид Черкасский пролежал в реанимации.

Давид Черкасский - легендарный режиссер таких мультфильмов, как "Приключения капитана Врунгеля", "Остров сокровищ" и "Доктор Айболит".

Фото: Давид Черкасский/Facebook