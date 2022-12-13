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Скончалась известная советская балерина Гули Хамраева
Сегодня, 19:58
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Скончалась известная советская балерина Гули Хамраева

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Артистка выступала на сцене Государственного академического большого театра Узбекистана.

Умерла народная артистка Узбекистана балерина Гули Хамраева. Ей было 76 лет. Об этом сообщили в узбекском издании "Подробно". 

Артистка выступала на сцене Государственного академического большого театра Узбекистана. Она была примой-балериной.

Гули Хамраева исполняла главные партии в спектаклях "Бахчисарайский фонтан", "Эсмеральда", "Жизель", "Лебединое озеро", "Золушка".

В двухтысячных балерина занялась педагогической деятельностью. С 2002 года она работала педагогом-репетитором театра. Чуть позже ее назначили на место ректора Ташкентской государственной высшей школы национального танца и хореографии.

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Фото: Pxhere

Теги: артистка, некролог, умерла балерина, ушла из жизни гули хамраева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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